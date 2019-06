Mit dem IgG-Test Allergien diagnostizieren?

Eine Salicylatintoleranz kann klinisch und unterem anderem auch mit einem Blutstimulationstest erkannt werden. Der Test wird allerdings nicht generell von allen Krankenkassen bezahlt. Salizylsäure ist in Schmerzmitteln, Kosmetika und Lebensmitteln enthalten. Häufig reagieren Betroffene mit Störungen auf der Haut, Nasennebenhöhlen, im Darm oder der Lunge. Es kann zu Durchfällen, aber auch zu Asthma und Polypenbildung in der Nase kommen. Mit einer gezielten Ernährungsberatung wird der Patient geschult, um eine Auslassdiät für Salizylsäure und andere organische Säuren durchzuführen, was eine wichtige Therapiemöglichkeit darstellt.