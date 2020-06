Mit Mikrowellen gegen Schweiß

Was bisherige Untersuchungen zeigen: Rund 70 Prozent der Betroffenen sind nach einer Behandlung beschwerdefrei. Der Grund dafür ist, dass nicht alle Drüsen immer komplett erwischt werden. In solchen Fällen können sie sich wieder erholen. Dann müssen sie in einer zweiten Sitzung endgültig zerstört werden. Knapp 90 Prozent der Betroffenen – so zeigen die wenigen vorhandenen Studien – sind nach der zweiten Sitzung beschwerdefrei. Was sich ebenfalls zeigt: Die Methode scheint bei jungen Personen in einem Alter von 16 Jahren und jünger nicht gut zu funktionieren.