Mit Zöliakie leben

Als Reaktion erkennt das Immunsystem von Zöliakie-Patienten das Protein als „fremd“, bildet Antikörper und es werden Entzündungsreaktionen ausgelöst. Daraufhin werden die Dünndarmzotten, die in der Darmschleimhaut sitzen, beeinträchtigt: Sie bilden sich zurück, was auf Dauer dazu führen kann, dass zu wenig Nährstoffe im Dünndarm aufgenommen werden. Langfristig steigt dadurch das Risiko, an Osteoporose oder einem Lymphom, einer Darmkrebsart, zu erkranken.