Mobbing in Schule und Internet

Wenn ein Schüler Opfer von Mobbing geworden ist, zieht das als Konsequenz meistens einen Schulwechsel nach sich. Wichtig ist es jedoch, so der Diplom-Psychologe, dass die Eltern mit ihrem Kind darüber sprechen und sich in jedem Fall erst an die Schule wenden, ehe sie einen Schulwechsel in Betracht ziehen. Nach Einschätzung des Psychologen sollte ein Schulwechsel im Extremfall nämlich eher eine Konsequenz für den Täter sein als für das Opfer.