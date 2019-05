Mobile Herz-Lungen-Maschine für den NAW

In einer Leitlinie haben sich die Experten darauf geeinigt, die ECMO erst einzusetzen, wenn alle anderen Optionen versagen oder nicht angewandt werden können. Für die Zurückhaltung gibt es einen Grund: die ECMO hat ihre Tücken.



Der Anschluss an die ECMO löst Entzündungsreaktionen im Körper aus, sie aktiviert verschiedene Systeme, auch das Gerinnungssystem, deshalb muss das Blut der Patienten verdünnt werden. Je länger ein Patient an die ECMO angeschlossen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es durch den Kontakt des Bluts mit Fremdoberfläche irgendwann zu relevanten Blutungskomplikationen kommt oder, wenn die Blutgerinnungshemmung zu gering ist, dass Gerinnsel ausgeprägt werden, die in den Körper transportiert werden. Dadurch kann es zu Verschlüssen kommen. Und auch das Infektionsrisiko steigt mit jedem Tag, an dem sich eine ECMO am Patienten befindet.