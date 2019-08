Mobiler Zahnarzt hilft

Stationäre Pflegeeinrichtungen sollen mit Zahnärzten Kooperationsverträge für die Betreuung stationär Pflegebedürftiger schließen. Die Anzahl solcher Kooperationsverträge ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Zusätzlich haben seit Juli 2018 alle Versicherten, die einem Pflegegrad zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe erhalten, Anspruch auf Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen. Diese können Betroffene halbjährig in Anspruch nehmen und damit doppelt so häufig wie andere Versicherte.



Zahnärzte können die neuen Versorgungsmaßnahmen in der Praxis, in häuslicher Umgebung und in Pflege- bzw. Behinderteneinrichtungen durchführen.