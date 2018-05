Moderne Sprunggelenks-Prothesen

Künstliche Sprunggelenke werden in Deutschland noch verhältnismäßig selten eingesetzt. Während an 200.000 künstliche Hüften und um 130.000 künstliche Kniegelenke pro Jahr eingesetzt werden, liegt die Zahl bei Sprunggelenken bei knapp 1500 Eingriffen. Etwa seit 1970 werden erste künstliche Sprunggelenke eingebaut, doch erst seit knapp 15 Jahren mit zufriedenstellendem Erfolg. In den Jahren zuvor haben sich die Prothesen immer wieder gelockert und Probleme bereitet. Das ist mit den neuen Prothesen jetzt anders.