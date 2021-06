Hefe mit 500 ml lauwarmem Wasser und Zucker anrühren und zum Mehl geben, aber noch nicht verrühren. Sauerteig, Öl und Salz kann man am Rand schon dazugeben. An einem warmen Ort etwa 20 Minuten gehen lassen. Dann gründlich verkneten, bis der Teig „die Schüssel putzt“, also nicht mehr klebt, sondern kompakt ist. Ggf. noch etwas Mehl oder Wasser zugeben. Dann zu einem Teigballen auf Spannung ziehen und erneut an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich das Volumen etwa verdoppelt hat.



Aus dem Teig nun walnussgroße Kugeln formen und auf Spannung rollen. In Wasser tauchen und in den unterschiedlichen Saaten und Gewürzen wälzen. Abwechselnd in eine geölte Gugelhupf-Form schichten. Nur zu zwei Dritteln befüllen. Nochmal gehen lassen, während der Backofen auf 250 Grad Celsius vorgeheizt wird.



Das Brot in den Ofen schieben und eine Schale Wasser dazustellen. Die Temperatur auf 180 Grad Celsius reduzieren und je nach Größe der Form 20 bis 30 Minuten backen. Fertig ist das Brot, wenn die Oberseite gut gebräunt ist, man kann aber auch die Stäbchenprobe machen. Monkey Bread kurz in der Form abkühlen lassen und dann aus der Form stürzen.