Das auffälligste und am frühesten erkennbare Symptom bei Morbus Fabry sind brennende Schmerzen an Händen und Füßen, die meist schubweise auftreten. Richtungsweisend für die Diagnose sind auch die Hautveränderungen. Hierbei handelt es sich meist um kleine, rote bis blau-schwarze Flecken, die sich typischerweise im Bereich zwischen Bauchnabel und Knie finden. Gelegentlich sind auch die Mundschleimhaut und Bindehaut betroffen. Viele Betroffene schwitzen kaum oder gar nicht, so dass sie mit Hitze und körperlicher Anstrengung schlecht zurechtkommen. Der Grund: Die Schweißabsonderung wird vom vegetativen Nervensystem gesteuert. Bei Morbus Fabry lagern sich nicht abgebaute Fettmoleküle in den Nervenzellen des Vegetativen Nervensystems ein und können die Schweißproduktion verhindern.