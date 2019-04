Morbus Parkinson: unheilbar, aber positiv beeinflussbar

Die Krankheit schreitet in der Regel langsam voran, wobei die den Botenstoff Dopamin produzierenden Nervenzellen im Gehirn degenerieren und absterben. Das geschieht vor allem im Bereich der Basalganglien, genauer gesagt in der Substantia nigra. Dennoch sind bei der Parkinson-Erkrankung auch andere Bereiche des Nervensystems im Körper betroffen. Viele denken bei dem Wort „Parkinson“ an eine Erkrankung im höheren Lebensalter. Allerdings sind etwa zehn Prozent der Betroffenen beim ersten Auftreten der Symptome jünger als vierzig Jahre oder im Alter zwischen vierzig und fünfzig Jahren. Die Krankheit wird mit verschiedenen Ursachen in Verbindung gebracht und kann mit einer Vielzahl von Symptomen verbunden sein.