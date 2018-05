Mord im Krankenhaus

Für die Studie fragten Beine und seine Kollegen laut der Zeitung rund 5.000 Ärzte, Kranken- und Altenpfleger, ob sie in den vergangenen zwölf Monaten lebensbeendende Maßnahmen aktiv an Patienten vorgenommen hätten. Gut drei Prozent der Ärzte in Krankenhäusern antworteten, sie selbst hätten dies bereits getan, ebenso fünf Prozent der Altenpfleger und 1,5 Prozent der Krankenpfleger. In den Pflegeheimen lagen die Ergebnisse ähnlich.