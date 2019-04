Müde wegen der Zeitumstellung?

Die Umstellung von der Normalzeit, wie die Winterzeit auch genannt wird, auf die Sommerzeit wurde in Deutschland 1980 eingeführt. Sie sollte eine bessere Nutzung des Tageslichts bewirken mit dem Ziel, Energie einzusparen. Auch als „Daylight Saving Time“ bezeichnet, hatten die meisten Länder der Europäischen Gemeinschaft 1975 diesen Eingriff beschlossen, auch im Schatten der Ölkrise 1973. Die Umstellung erfolgt einheitlich am letzten Sonntag im März, wobei die Uhren von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt werden. Die Sommerzeit endet am letzten Sonntag im Oktober.