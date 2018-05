Weltweit leben 2,5 Millionen Menschen mit Multipler Sklerose. In Deutschland leiden mehr als 200.000 Menschen an der Krankheit, jedes Jahr kommen circa 2500 Neuerkrankungen hinzu. Bei der Multiplen Sklerose entzünden sich verschiedene Stellen in Gehirn und Rückenmark. Die genauen Ursachen sind unklar, fest steht, dass das Immunsystem seine Abwehrkräfte plötzlich gegen eigenes Gewebe richtet - und das meist schon in sehr jungen Jahren.