In Holledau in Bayern wird ein LKW zum Musik-Studio umgebaut. Mit Instrumenten und einem Tonstudio ausgestattet wird er nach Afrika ins Flüchtlingscamp Bidi Bidi in Uganda gebracht. Das Projekt soll die jungen Menschen dort mit ihrer Kultur verbinden un...

