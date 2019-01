Muskelkater-Mythen

Salben und Sportgele wirken nur oberflächlich und dringen nicht bis zu den tiefen Muskelschichten vor. Die oberflächliche Muskelschicht ist dennoch erreichbar. Natürliche Substanzen wie z.B. Arnika können bei Muskelkater unterstützend wirken. Sportler wickeln über Nacht ihre eingecremten Körperteile in Frischhaltefolie ein, um die Einwirkzeit und die Einwirkdauer der Salben zu begünstigen.



Gele oder Tabletten mit den Wirkstoffen Diclophenac oder Ibuprofen sollte man allerdings mit Vorsicht verwenden. Die Medikamente sind frei in Apotheken verkäuflich, wirken antientzündlich und lindern die Schmerzen. Allerdings können die Wirkstoffe den Entzündungsprozess und das Faserwachstum stoppen - und damit auch die gewollte Anpassung. Der Schmerz des Muskelkaters hat außerdem eine Warnwirkung für den Körper, die Mikroverletzungen ernst zu nehmen. In dem Moment, in dem der Schmerz maskiert wird und man den Körper weiter belastet, kann schlimmstenfalls die Muskulatur geschädigt werden.