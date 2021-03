Seitdem das Militär in Myanmar die Macht an sich gerissen hat, geht es mit tödlicher Gewalt gegen Demonstranten vor. Nyein Chan May, Studentin in Würzburg, deren Familie in Myanmar lebt, gründete eine Protestbewegung und berichtet von den Vorkommnissen.

