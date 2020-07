Mythen rund um die Blasenentzündung

Wie bei jeder bakteriellen Infektion sind auch bei Harnwegsinfektionen Antibiotika ein wirksames Mittel. Viele Ärzte setzen Antibiotika aber zurückhaltend ein, um Nebenwirkungen und eine Resistenzbildung zu vermeiden. Sollte die Entzündung jedoch in die Niere aufsteigen, sodass die Schmerzen in der Niere und Flanke auftreten, und sollte Fieber hinzukommen, ist ein Antibiotikum in der Regel unumgänglich.