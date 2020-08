Mythen um die Mücke

Per se sind Mückenstiche relativ ungefährlich. Es gibt natürlich Menschen, die allergisch darauf reagieren. Nach einem Mückenstich sollte man nicht kratzen, weil das zu bakteriellen Sekundärinfektionen führen kann.



Gefährlich kann es dann werden, wenn die Stechmücken Krankheitserreger übertragen. Die Situation ist in Deutschland aber noch der große Ausnahmefall. Dagegen gibt es in anderen Ländern viele Krankheitserreger, die von Stechmücken übertragen werden. In Südeuropa z.B. werden immer wieder Ausbrüche und Einzelfälle von solchen Krankheiten beschrieben, und man muss davon ausgehen, dass solche Fälle in der Zukunft auch in Deutschland auftreten könnten.