Experten zufolge ist es unmöglich, in einer Patientenverfügung alle denkbaren gesundheitlichen Zustände und Behandlungsmethoden abzudecken. Sie kann jedoch vermeidbare Missverständnisse so weit wie möglich ausschließen. Dafür müssen Sie sich überlegen und in der Verfügung deutlich machen, ob Sie es ablehnen, dass Ärzte bei bestimmten Krankheitsbildern letztlich aussichtslos eine Behandlung fortsetzen. Gerade der Wunsch nach einem „Sterben in Würde“ kann beispielsweise so verstanden werden. Oder ob Sie bei bestimmten Krankheitsbildern praktisch „jede Gelegenheit“ nutzen wollen, eines natürlichen Todes zu sterben, etwa auch an einer Nebenerkrankung, die eigentlich mit Erfolg behandelt werden könnte.