Nach der Thomas-Cook-Insolvenz

„Wer in Deutschland bei einem betroffenen Reiseveranstalter gebucht hat, ist durch das Pauschalreiserecht geschützt“, erklärt Kay P. Rodegra, Anwalt für Reiserecht. Bereits bezahlte Reisen seien durch eine Insolvenzversicherung abgesichert, der Sicherungsschein diene als Nachweis über den Versicherungsschutz. „Wird die Reise nicht mehr durchgeführt, bekommt der Urlauber bei Zahlungsunfähigkeit des Reiseveranstalters den vollen Reisepreis von der Insolvenzversicherung erstattet“, konkretisiert der Reiserechtsexperte. Befinde man sich bereits am Urlaubsort und sei der Rückflug Teil des Reisevertrags, so seien sowohl die Rückbeförderung als auch die Mehrkosten abgesichert.