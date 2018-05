Wenn aus freundschaftlicher Hilfe Schaden entsteht

„Grundsätzlich haftet jeder für sein Handeln. Schade ich also einem Dritten, bin ich diesem zum Ersatz seines Schades verpflichtet“, erklärt Philipp Opfermann, Experte von der Verbraucherzentrale. „Es gibt aber auch Ausnahmen – wie den sogenannten Haftungsausschluss. Unter Umständen wird bei Gefälligkeitshandlungen von einem stillschweigenden Haftungsschluss ausgegangen. Das bedeutet, dass der Helfer für einen Schaden nicht haftet, sofern er diesen nur leicht fahrlässig verursacht hat“, erklärt Opfermann. Der hilfsbereite Nachbar soll also nicht in die Haftung genommen werden, wenn ihm ein Missgeschick passiert.