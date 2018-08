Nachhaltige Bewässerung

Die Entnahme von Wasser aus Bächen und Flüssen ist nicht gestattet, daher ist der beste Weg, um Regenwasser zu gewinnen, die Nutzung der Dachflächen. Dort wird das Niederschlagswasser ohnehin in Fallrohre abgeleitet. Da sich auf dem Dach Staub oder in der Regenrinne auch Laub sammelt, sollte man das Wasser bereits vor dem Sammeln reinigen, beispielsweise mithilfe von Gittern oder Laubfangnetzen. Regenrohre haben fast immer einen Durchmesser von 100 Millimetern und passen normgerecht an alle gängigen Anschlüsse. An solchen Rohren kann man eine Ableitung installieren. Im einfachsten Fall ist das eine Klappe, die manuell geöffnet oder geschlossen werden kann. Je nachdem, ob das Wasser oberirdisch in ein Fass oder unterirdisch in einen Tank geleitet wird, können auch schon bei der Entnahme aus dem Regenrohr weitere Reinigungsstufen eingesetzt werden. Regenwasser fließt – außer bei Extremniederschlägen – immer an der Rohrinnenwand entlang. Wird daher mit intelligenten Lösungen bei der Entnahmestelle gearbeitet, können grober Schmutz oder Blätter, die in das Rohr fallen, direkt vor Ort entfernt werden.