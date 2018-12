Fünf Tipps für nachhaltige Geschenkideen

Für die Beilage Zwiebel, Karotten, Pastinaken und Sellerie in fingerdicke Stücke schneiden und etwa 20 Minuten braten. Polenta nach Anleitung kochen. Seitan aus der Soße nehmen, warm halten. Soßenlebkuchen (oder Honigkuchen) zerbröckeln, mit Gemüsebrühe und den Pfifferlingen unter die Soße mischen, aufkochen und circa zwei Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Seitan in circa 1,5 Zentimeter dicke Scheiben schneiden, zurück in die Soße geben und kurz erwärmen. Alles zusammen anrichten. Bon Appetit!