Nachhaltiger Weihnachtsbaumkauf

Mittlerweile gehen viele Weihnachtsbaumhändler dazu über, den Baumstamm von unten in der Mitte der Schnittstelle zentriert anzubohren, um ihn in einem speziellen Weihnachtsbaumständer auf einen passenden Dorn aufzustecken. Dadurch entfällt das lästige Schrauben und die Schnittstelle bleibt im kritischen Bereich völlig intakt. Das verharzte Stammende aber sollte man absägen, bevor der Baum in einen Christbaumständer gesteckt wird. Der Ständer hat eine Mulde für Wasser, das dann täglich nachgefüllt werden muss.