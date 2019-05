Nachhaltiges Bauen und Einrichten

Das „Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen“ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) hat sich zum Ziel gesetzt, die Waldnutzung weltweit zu verbessern und den Wald zu pflegen. Dabei gibt die weltweit tätige Organisation an Standards zu entwickeln, die ökologische, ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigen.



Bei den mit dem Siegel ausgezeichneten Produkten wird die Verarbeitungskette eigenen Angaben zufolge unabhängig, lückenlos und nachvollziehbar überwacht. So soll die nachhaltige Erzeugung der Produkte gewährleistet werden.



Aber nicht nur Produkte, sondern auch Wälder können mit dem Siegel ausgezeichnet werden: Eine Überprüfung durch unabhängige Gutachter soll sicherstellen, dass die Wälder nach hohen Standards bewirtschaftet werden. Heute werden Angaben der Organisation zufolge weltweit mehr als 300 Millionen Hektar Waldfläche nach den Standards von PEFC bewirtschaftet.



Weitere Informationen gbt es auf den Seiten von PEFC.

Bildquelle: imago/teutopress