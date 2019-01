Nachhilfe ist kein Allheilmittel

Gerade mit dem Wechsel an die weiterführende Schule müssen sich die Kinder an neue Lerngewohnheiten anpassen. Am häufigsten bekommen Gymnasiasten Nachhilfe. Wählen können die Schüler zwischen der klassischen Nachhilfe beim Klassenkameraden, Freund oder Studenten, ebenso wie in einer institutionellen Einrichtung. Auch Ganztagsschulen und Horte bieten wiederholende Unterrichtseinheiten für die Schüler an.