Verkehrsgefahr Nachtblindheit

Netzhauterkrankungen, die zur Nachtblindheit führen, sind sehr selten. Der Grund, warum viele Menschen dennoch nachts beim Autofahren schlecht sehen, liegt in den allermeisten Fällen an einer klassischen Sehschwäche. Besonders häufig ist die sogenannte Nachtkurzsichtigkeit (Nachtmyopie). Typische Anzeichen sind, wenn in der Dunkelheit Umrisse und Schriften auf Schildern unscharf werden oder die Scheinwerfer entgegenkommender Autos blenden.



Die Kurzsichtigkeit vom Tage verstärkt sich nachts um bis zu - 0,5 Dioptrien. Das hängt damit zusammen, dass sich im Dunkeln die Pupillen weiten.

Personen, die aufgrund ihrer Kurzsichtigkeit bereits tagsüber eine Brille tragen, bemerken ihre Sehschwäche im Dunkeln umso mehr. Doch es kann auch Personen treffen, die bei Tageslicht keine Brille tragen. Eine leichte Kurzsichtigkeit bemerkt man tagsüber oft nicht, da die Augen bei Helligkeit mit mit leichten Sehfehlern noch gut zurechtkommen. Erst im Dunkeln machen sich die Probleme dann bemerkbar.