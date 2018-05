Was hilft gegen Nagelpilz?

Nagelpilz zeigt sich in der Regel durch unterschiedliche Verfärbungen am Nagel. Die Farbpalette kann dabei von weißlich über gelblich und grünlich bis hin zu einem schwarzen Nagel reichen. Außerdem sind erkrankte Nägel meist durch bröckelige, krümelige Veränderungen am Nagel gekennzeichnet. Die Nägel wirken verdickt und erhöht, manchmal so, als ob zwei Nägel übereinanderliegen. Als Begleiterscheinung können auch eingewachsene Nagelecken oder schmerzhafte Verletzungen und Entzündungen seitlich am Nagel oder an der Nagelplatte auftreten.