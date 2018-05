Vitamin- und Mineralstoffpräparate für Kinder zu hoch dosiert

„Kinder in Deutschland leiden kaum an Vitamin- oder Mineralstoffmangel“, sagt Arzt und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht. Selbst im Winter sei eine mögliche Unterversorgung nicht so dramatisch, dass sie mit zusätzlichen Präparaten ausgeglichen werden müsse. Selbst wenn ein Kind nur wenig Obst und Gemüse esse, sei eine Gabe nicht notwendig, da in den meisten verarbeiteten Lebensmitteln genügend Vitamine und Mineralstoffe enthalten seien. „Trotzdem bekommen Studien zufolge etwa zehn Prozent aller Kinder im Alter von zwei bis 18 Jahren hierzulande Nahrungsergänzungsmittel oder angereicherte Lebensmittel.“