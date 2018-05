Das Narkose-Einmaleins

All das wird erfragt in einem Narkosevorgespräch. Dieses findet in der Regel einige Tage vor einer Operation statt – wenn eine OP langfristig ansteht, macht es auch Sinn, sehr frühzeitig den Anästhesisten aufzusuchen, um den Gesundheitszustand vor dem Eingriff zu optimieren. So können Medikamente kontrolliert abgesetzt oder verändert werden, mit dem Rauchen aufgehört oder der Fitnesszustand verbessert werden. All das senkt zusätzlich das Risiko von Komplikationen oder Nebenwirkungen.