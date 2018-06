Verbraucher | Volle Kanne - Nationalmannschaft vor dem Österreich-Testspiel

Der Countdown läuft: In knapp zwei Wochen geht die Fußball-WM in Russland los. Die Mannschaft ist im Trainingslager, am Samstag geht es in der Vorbereitung gegen Österreich. Ein Freundschaftsspiel, das allerings mit Argusaugen verfolgt wird.