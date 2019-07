Natürliche Schädlingsbekämpfung

Richtiges Wässern beugt Vebrennungen durch Dünger vor.

Pflanzen müssen artgerecht ernährt werden, denn sie haben unterschiedliche Bedürfnisse in puncto Nährstoffe. „Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Gärtner in Sachen Pflanzenernährung überfordert sind und im Zweifelsfall auf einen Universaldünger zurückgreifen“, berichtet der Pflanzenexperte. Dies könne fatale Folgen haben, denn viele Böden seien mit Nährstoffen unter- oder überversorgt. „Ein Universaldünger kann das Ungleichgewicht sogar noch vergrößern“, warnt Elmar Mai. Sind zum Beispiel zu viel Phosphor oder Kali im Boden, verstärkt Universaldünger das Problem, weil hier immer auch Phosphor und Kali enthalten sind – egal, ob es sich um mineralischen oder organischen Dünger handelt.



Eine Bodenanalyse kann zumindest Richtwerte liefern; meist fehlen Stickstoff und vor allem Spurenelemente. „Speziell letztere sind recht teuer, an ihnen wird am ehesten in Billigdüngern gespart. Außerdem werden Düngergaben oft zu hoch dosiert, ganz nach dem Motto ‚viel hilft viel‘“, erklärt Elmar Mai. Dies könne in Hitzephasen Verbrennungen an den Pflanzenwurzeln und sichtbare Blattschäden verursachen, da mit der Verdunstung von Wasser die Konzentration der Düngestoffe und damit die Versalzung der Böden zunimmt.