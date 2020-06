In den ersten Wochen nach einem neurologischen Ereignis, z.B. nach einem Schlaganfall, finden nur kurze Therapieeinheiten statt. Ziel aller Therapien ist eine Verbesserung der Alltagsleistungen der Patienten. In etwa zwei Drittel aller Fälle bildet sich der Neglect innerhalb eines Jahres zurück. Bei den restlichen rund 30 Prozent bleibt er chronisch. Das Gehirn lernt jedoch noch bis ins hohe Alter, weswegen regelmäßige Therapien sinnvoll sind und den Zustand des Patienten deutlich verbessern können.



Generell wird die Therapie individuell auf den Patienten und seinen Neglect angepasst. Verfahren wie die optokinetische Stimulation zum Beispiel haben das Ziel, die Wahrnehmung in der vernachlässigten Raumhälfte zu verbessern. So sollen Reize in diesem Bereich auch im Alltag schneller erkannt werden. Ergebnisse zur Wirksamkeit von Medikamenten in der Neglect Behandlung stehen noch aus. Sie können die Therapien unter Umständen unterstützen, aber nicht ersetzen. Im Alltag sollten Angehörige darauf achten, die vernachlässigte Seite des Betroffenen immer gezielt mit einzubeziehen, indem sie den Patienten z.B. stets von dieser Seite ansprechen.