Neoprenanzug gegen Magersucht

Nach wie vor sind die biologischen und die sozialen Ursachen für die Entstehung dieser Erkrankung nicht vollständig aufgeklärt. Der Haptik-Forscher und Psychologe Martin Grunwald hat in seinem Leipziger Labor allerdings herausgefunden, dass viele Magersüchtige eine funktionelle Störung in einem Gebiet der rechtsseitigen Hirnregion aufweisen. Diese führe zu starken Einschränkungen bei der Tastsinnwahrnehmung. Des Weiteren konnten seine Testergebnisse aufzeigen, dass solche neurobiologischen Defizite die Ursache für die Störung des Körperschemas, also der Wahrnehmung der eigenen Ausmaße des Körpers bei Magersüchtigen sind.