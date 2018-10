Neue Formen der Arbeitszeitgestaltung

Zudem sind Arbeitszeitmodelle branchenabhängig. Vor allem in kreativen Berufen macht es Sinn, flexible Zeiten zu vereinbaren, um die Arbeitszeit zu optimieren und so freie Zeit zu erzeugen – die meisten guten Ideen entstehen nicht unter Zeitdruck. Bei vielen anderen Tätigkeiten ist die Flexibilität sehr eingeschränkt – Polizisten, Krankenpfleger oder Ärzte zum Beispiel sind in feste Schichten eingeteilt. In solchen Berufen wird die flexiblere Arbeitszeitgestaltung auch in Zukunft eine Herausforderung sein.