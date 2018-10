Neue Indoor-Pflanzen-Trends

Einen Teil des Moos mit etwa drei gleichen Teilen Erde mischen. Soviel Wasser hinzufügen, dass sich die Mischung gut formen lässt. Einen Erdball in der gewünschten Größe herstellen und auf Festigkeit testen. Er sollte bei stärkeren Erschütterungen nicht bröckeln oder brechen – falls doch, sollte man noch ein wenig mit der Erdmixtur experimentieren, rät Anja Koenzen.



Die Wurzel der Pflanze legt man am besten unter fließendem Wasser frei und arbeitet dann den Wurzelballen so in den Erdball ein, dass er noch immer gut zusammenhält. Angefangen mit dem größten Stück am Boden, trägt man nun das Moos auf die Erde auf. Durch die Feuchtigkeit sollte das Moos zunächst von selbst haften bleiben.



Währenddessen umwickelt man das Ganze mit dem widerstandsfähigen Garn oder Draht. Hierbei sollte ein Netz gesponnen werden man baut dafür am besten in regelmäßigen Abständen Knoten und Überschneidungen ein, um eine langfristige Festigkeit zu gewährleisten.



Man kann den Moosball nun entweder ganz traditionell auf einen Untersetzer stellen oder ihn aufhängen. Der perfekte Ort ist ein Platz ohne direkte Sonne.