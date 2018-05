Neue Richtlinie für Blutspenden

Der ganze Ablauf dauert in etwa eine Stunde, bei Erstspendern ohne Spendeausweis etwas länger. Zunächst wird eine Blutprobe für Laboruntersuchungen separat abgefüllt. Danach laufen etwa 500 Milliliter Blut in den Entnahmebeutel. Eine Vollblutspende dauert in der Regel zwischen fünf und zehn Minuten. Nach der Blutspende muss sich der Körper zunächst auf den Blutverlust einstellen. Eine kurze Ruhephase ist deshalb wichtig. Der Kreislauf reguliert sich innerhalb von 20 Minuten, der Flüssigkeitshaushalt ist nach etwa zwei Stunden wieder ausgeglichen. Das verlorene Blut wird innerhalb weniger Tage nachgebildet.



Wer bei gemeinnützigen Organisationen Blut spendet, bekommt für seine Spende eine Kleinigkeit zu essen und eine Aufwandsentschädigung zwischen zehn und 30 Euro. Bei privaten Organisationen, etwa Pharmafirmen, ist die Aufwandsentschädigung höher.