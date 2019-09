Mehr Geld für Pflegende Angehörige

Immer mehr Menschen pflegen in Deutschland ihre Angehörigen zu Hause. Wie viele es genau sind, lässt sich nur schätzen, denn es wird keine amtliche Statistik darüber geführt. Laut dem Pflegereport der Barmer Krankenkasse von 2018 sind es rund 2,5 Millionen Menschen, die einen Angehörigen in Vollzeit pflegen. Das Robert-Koch-Institut geht in seinen Berechnungen sogar von 4,7 Millionen pflegenden Angehörigen aus.