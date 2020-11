Neues Knie, aber wie?

Bei einer Knieendoprothese handelt es sich um ein künstliches Kniegelenk, welches als Ersatz für einen Teil oder des kompletten natürlichen Kniegelenks dient. Es soll das natürliche Gelenk in seiner Form, seinem Aussehen und vor allem in seiner Funktion bestmöglich imitieren. Dabei werden die verschlissenen Anteile herausgefräst und mit einer Metalloberfläche ersetzt.



Je nach Schädigungsgrad des Kniegelenks wird eine Teil- oder Totalendoprothese implantiert: Sind die Knorpeloberflächen des Kniegelenks nur einseitig auf der Innenseite verschlissen, genügt in der Regel eine Teilprothese in Form einer sogenannten Schlittenprothese. Ist der Knorpel auf beiden Seiten des Knies und sind Bereiche der Kniescheibe durch die Arthrose geschädigt, ist eine Totalendoprothese notwendig. Sie besteht aus zwei Teilen und ersetzt den Gelenkkopf am Oberschenkelknochen und die Gelenkpfanne am Unterschenkel.