Neues Medikament gegen Mukoviszidose

Mukoviszidose ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung, an der in Deutschland etwa 8000 Menschen leiden. Sie gehört damit zu den seltenen Erkrankungen. Ausgelöst wird sie durch eine Veränderung im sogenannten CFTR-Gen, dem „Cystic Fibrosis Transmembran Conductance Regulator“. Dieses Gen sorgt dafür, dass - wenn ein Eiweiß gebildet wird - Chlor durch einen Kanal an die Zelloberfläche gebracht wird. Der Kanal ist dafür zuständig, dass Salz und Wasser in einem bestimmten Gleichgewicht aus der Zelle ein- und ausströmen. Ist der Kanal jedoch defekt, kommt es zu einem Ungleichgewicht im Salz- und Wasserhaushalt. Die Folge ist zäher Schleim, der lebenswichtige Organe verstopft. Hierzu zählen in den meisten Fällen die Lunge, aber auch Darm, Galle und Bauchspeicheldrüse.