New York Clubsandwich

Verbraucher | Volle Kanne - Rezept zum Downlaoden

Aus Curry-, Paprika- und Zwiebelpulver eine Gewürzmischung herstellen und Hähnchenbrüste damit würzen. Anschließend mit Speck umwickeln und in wenig Fett anbraten. Deckel auf die Pfanne legen und bei kleinster Hitze durchgaren lassen (Geflügel immer durchgegart verzehren!).



Danach die Sesammayonnaise herstellen: Dazu Sesam in der Pfanne anrösten und noch heiß in die Mayonnaise geben (das zischt eventuell, ist aber gut, da der Geschmack des Sesamöls so in die Mayonnaise übergeht). Kopfsalat in feine Chiffonade schneiden und diese unter die Mayonnaise rühren. Gurken und Tomaten in Scheiben schneiden.



Vier Spiegeleier kurz von beiden Seiten anbraten. Sie sollten im Inneren noch leicht flüssig bleiben. Gegartes Hähnchen in dünne Scheiben schneiden. Getoastetes Brot mit dem Salat bestreichen.



Nun stapeln: Gurke, Tomate, Hähnchen, Ei. Ein Clubsandwich hat übrigens klassisch drei Brotlagen! Zuletzt alles mit einem Zahnstocher oder einem Holzspieß fixieren und mit einer Olive krönen. In der Mitte teilen und nach Belieben Kartoffelchips dazu reichen.