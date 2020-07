New York und die Folgen von Corona

Der Lockdown durch die Corona-Pandemie hat New York hart getroffen. Die Menschen suchen aktuell nach Auswegen aus der Krise. Johannes Hano, Leiter des ZDF-Studios in New York, berichtet aus der Weltmetropole über die aktuellen Entwicklungen.

