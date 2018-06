Nicht zugelassene Medikamente für Todkranke

Es gibt keinen Rechtsanspruch auf ein nicht zugelassenes Medikament. Schwer kranke Menschen klammern sich jedoch verständlicherweise an jeden Strohhalm. Über Internetplattformen entsteht ein Markt an - offensichtlich - verfügbaren Präparaten, die dem schwerkranken Menschen jedoch ausgerechnet in seinem Heimatland scheinbar vorenthalten werden. Manchmal wollen Betroffene oder Angehörige mithilfe der Medien auf ihren speziellen Fall aufmerksam machen und so eine Pharmafirma zur Herausgabe eines hoffnungsvollen - aber nicht zugelassenen - Medikaments bewegen.