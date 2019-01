Verbraucher | Volle Kanne - Bundestagswahlkampf - der Countdown läuft

Am Sonntag ist Bundestagswahl in Deutschland. In der großen ZDF-TV-Schlussrunde kamen Spitzenpolitiker der sieben größten Parteien zusammen. Volle Kanne wirft einen Blick auf den Endspurt im Rennen um die Plätze im Bundestag.