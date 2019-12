Schmerzhafte Nierenkolik

Die Schmerzen, die bei einer Nierenkolik auftreten können, strahlen je nach Lage der Steine in den Unterbauch, in die Flanken oder in die Leisten- und Genitalregion. Daneben treten häufig weitere Symptome wie Übelkeit und Erbrechen auf. Viele Patienten können vor Schmerzen kaum noch aufrecht gehen, andere sind von motorischer Unruhe getrieben. Wenn sich Steine festgesetzt haben, können sie in einigen Fällen von alleine wieder abgehen. In diese Fällen hören die Symptome ganz plötzlich von alleine wieder auf. Sollten die Steine aber nicht abgehen, ist ein urologischer Eingriff erforderlich, um gefährliche Komplikationen zu vermeiden.