Den Lachs kräftig würzen und grob würfeln. Dabei darf er noch leicht gefroren sein. Nun den Lachs konfieren. Dazu die Würfel in reichlich Olivenöl geben (man kann auch etwas Sardellen-Öl zugeben) und in einem engen Topf circa fünf Minuten bei unter 100 Grad schonend durchkochen. Anschließend aus dem Öl nehmen, leicht auseinanderzupfen und Zitronenabrieb dazugeben.



Kartoffeln schälen, würfeln und in Salzwasser kochen. Nach 15 Minuten die Bohnen, eine Knoblauchzehe und frisches Bohnenkraut zugeben und mitkochen. Absieben und etwas vom Kochwasser, die Knoblauchzehe, Bohnenkraut sowie eine Kartoffel in einen Mixbecher geben. Etwas Öl vom Lachs dazugeben. Dazu Rotweinessig, Senf, einige Kapern, Basilikum und Zitronensaft geben und gut durchmixen, so dass eine sämige Salatsauce entsteht.



Für den Salat Tomaten und Paprika klein schneiden und den Kopfsalat grob zerteilen. Die Zwiebel in hauchdünne Ringe schneiden und zusammen mit den Kartoffeln, den Bohnen, Oliven und Kapern dazugeben. Das Dressing erst kurz vor dem Servieren über den Salat geben oder separat reichen. Zusammen mit halbierten Eiern, Sardellenfilets, dem konfierten Lachs und einigen Basilikumblättern anrichten. Dazu passt Baguette.