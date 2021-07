Nonnen als Täterinnen

Im Jahr 2010 wurde erstmals eine größere Zahl von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche in Deutschland bekannt. Meist sind die Beschuldigten Männer, doch auch Frauen waren Täterinnen - vor allem in Kinderheimen und Waisenhäusern.

4 min 4 min 12.07.2021 12.07.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 12.07.2023 Video herunterladen