Verbraucher | Volle Kanne - Notstand in der ambulanten Intensivpflege

Besonders in der ambulanten Pflege fehlt es an Fachkräften. Pflegende Angehörige stoßen immer öfter an ihre Belastungsgrenze. Dr. Thomas Sitte erklärt im Expertengespräch, welche Auswege es gibt.