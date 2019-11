Regelmäßig gießen: Chrysanthemen müssen regelmäßig gegossen werden – auch bei Regen! Denn die Büsche sind so dicht, dass selbst bei intensiven Regengüssen nicht ausreichend Wasser an die Wurzelballen gelangt. Wenn man in Intervallen gießt, kann man sicher sein, dass das Wasser nicht einfach nur durch den Topf durchfließt, sondern auch ausreichend aufgenommen wird.



Vor Kälte schützen: Die vorgezogenen Topf-Chrysanthemen können an sonnigen aber auch schattigen Plätzen aufgestellt werden. Die Blüten der Topf-Chrysanthemen halten Frost bis etwa minus zwei Grad aus. Wird es kälter, werden die Blütenblätter braun. Meist sind die später blühenden Sorten etwas widerstandsfähiger. Tipp: Wenn Nachtfröste angekündigt sind, ein Vlies oder Zeitungspapier über die Pflanze legen, dann kann man sich länger an der Blütenpracht erfreuen.



Überwintern: Die jetzt gekauften Topf-Chrysanthemen weiter zu kultivieren ist oft ein heikles Unterfangen. Wer bei seinen frisch gekauften Chrysanthemen sicher gehen will, überwintert sie frostfrei. Ob sich ein Auspflanzen im nächsten Frühjahr lohnt, ist ungewiss, denn manche Sorten sind nicht ausreichend winterhart. In diesem Fall sollte man in der Staudengärtnerei nachfragen, welche Sorten sich ausreichend bewährt haben und winterhart sind. Allerdings sollte man diese besser im Frühling pflanzen.