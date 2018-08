Novemberblüte

Zu beachten bei der Pflanzung: Der Wurzelballen muss gut angeraut werden und die Pflanzung nass erfolgen. Das bedeutet, dass man vor Pflanzung reichlich Wasser in das Pflanzloch gibt und die Erde dicht an den Wurzelballen anspült. Das gewährleistet einen guten Erdschluss. Elmar Mai erklärt: „Ansonsten kann sich leicht ein Spalt zwischen dem Wurzelballen und der Umgebung bilden, es kommt kein Wasser an die Wurzeln und die Pflanze geht im Winter ein.“ Christrosen und Alpenveilchen sollte man nach der Pflanzung in Ruhe lassen, dann gedeihen sie am besten.